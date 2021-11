El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova canviar el model de gestió del servei d’atenció domiciliària

En una sessió extraordinària, el ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat el canvi en la prestació del servei d’atenció en l’entorn domiciliari (SAED). Des del novembre del 2019, una part del servei s’ha prestat a través de l’empresa Suport Assistencial, que fou en aquell moment l’adjudicatària per un període de dos anys prorrogable a un any més. El Consell Comarcal i el CAPAU (Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell), consorci que té l’encàrrec de part del Consell Comarcal de gestionar el servei i del qual també forma part l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, han decidit no fer efectiu l’any de pròrroga i passar a gestionar el servei a través de mitjà propi, després d’acordar adquirir una acció de l’empresa pública SUMAR, Serveis públics d’acció social de Catalunya SL, acord pres en el ple de l’octubre passat.

Un cop aprovat aquest canvi, s’ha de sotmetre a informació pública i el pas següent serà l’encàrrec de la prestació del servei a SUMAR amb la signatura del conveni en què es concretaran tots els detalls. Mentre es formalitzin tots els tràmits, el servei es continua prestant com fins ara. Un cop es faci el canvi, la gestió tècnica del servei continuarà a càrrec del CAPAU i SUMAR n’assumirà la totalitat de la prestació.

L’equip de govern del Consell Comarcal considera que el nou enfocament del servei ha de servir per reforçar i potenciar el servei d’atenció en l’entorn domiciliari tenint en compte el grau d’envelliment i de sobreenvelliment de l’Alt Urgell, que estan per sobre de la mitjana de Catalunya, i que la majoria de persones grans volen estar a casa fins que els sigui possible. L’empresa SUMAR és una empresa pública amb la qual treballen diversos consells comarcals i municipis d’arreu de Catalunya, especialitzada en l’atenció a les persones grans, i que ofereix diversos serveis que poden ser en un futur proper també interessants per a la comarca, com la gestió de centres de dia en l’entorn rural i de residències. També gestiona serveis relacionats amb víctimes de violència masclista i punts de trobada.