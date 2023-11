El Consell Comarcal de la Cerdanya finalitza la millora i manteniment de cinc camins

Carretera de Martinet a Estana (RàdioSeu)

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha finalitzat les obres de millora i manteniment de cinc camins de la comarca, en el marc del Pla d’Actuació a la Xarxa Veïnal de la Cerdanya. Els treballs han tingut un cost de 503.005 euros, dels quals 489.120 euros han estat finançats gràcies a la subvenció per a actuacions a les comarques de muntanya atorgada pel Departament Territori de la Generalitat de Catalunya, mentre que els 13.885 euros restants han estat aportats per l’Ajuntament de Bolvir.

Les vies en què s’ha intervingut aquest any han estat el camí de Bolvir a Talltorta, en el tram del cementiri i el camí Vell d’Alp a Puigcerdà; el camí de Meranges a Éller; el camí de Martinet a Estana; el camí de Prullans a l’N-260 pel càmping, i el camí vell de Riu a Bellver.

El Consell Comarcal de la Cerdanya implementa des del 1990 el Pla d’Actuació a la Xarxa Veïnal de la Cerdanya. El projecte consisteix en la millora, l’arranjament i la pavimentació de camins que donen accés als nuclis de la comarca. Per tal de poder dur a terme aquestes actuacions a tots els municipis cerdans, en el Consell d’Alcaldies del 8 de juliol de 2022 es van aprovar els criteris tècnics per a aplicar una política de rotació municipal perquè cada any els beneficiaris de la millora siguin ajuntaments diferents.