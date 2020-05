El Consell Assessor del Patrimoni Cultural celebra la seva tercera reunió via telemàtica

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presidit aquest dimarts a la tarda la tercera reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) que s’ha celebrat via telemàtica a causa de la situació generada per la COVID-19. El CAP, com a òrgan consultiu i d’anàlisi, s’ha reunit amb l’objectiu de copsar i recollir les iniciatives per dinamitzar la creativitat i impulsar un teixit productiu a l’entorn de la cultura.

El treball que es duu a terme des del Consell Assessor permet posar en valor la importància dels processos reflexius i participatius alhora de prendre decisions.

Des del Ministeri de Cultura s’està treballant per establir sinèrgies col·laboratives, conscient que el treball conjunt de les diverses organitzacions i administracions pot representar un estalvi econòmic i una redistribució més eficaç de les obligacions.