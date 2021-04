El Consell Assessor del Patrimoni Cultural aborda els resultats del Llibre Blanc

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha encapçalat aquest dimarts la primera reunió del Consell Assessor del Patrimoni Cultural (CAP) d’enguany, que ha tingut a la seu del Ministeri, a l’antic l’Hotel Rosaleda. Per tal de respectar les mesures sanitàries actuals, la trobada s’ha celebrat amb alguns membres de forma presencial i d’altres per videoconferència.

Durant la reunió, s’ha tractat la feina impulsada els darrers mesos amb el projecte, ja fet realitat, del Llibre blanc de la cultura. La ministra ha presentat l’estudi que recull la veu de tots els actors implicats en el sector mitjançant un procés participatiu que ha volgut donar veu al teixit cultural del país, artistes, creadors i creadores, associacions, agents culturals, fundacions, comuns i el mateix Ministeri de Cultura.

Els resultats d’aquest procés han de permetre identificar allò que cal prendre en consideració en la definició de les línies estratègiques que marcaran el futur a mig i llarg termini de la cultura amb l’aprovació del pla estratègic en matèria cultural. El debat ha girat entorn a la importància d’establir una metodologia i uns objectius per a l’elaboració del pla estratègic de la cultura.

Per altra banda, la trobada també ha permès analitzar l’actual marc legal en matèria de patrimoni cultural. Així, i seguint amb el compromís encomanat a l’inici de la legislatura, Riva ha convidat als membres del consell ha reflexionar sobre l’actual legislació per recollir la seva opinió i emprendre, si escau, un canvi consensuat amb tot el sector.

En aquest aspecte, el Consell Assessor del Patrimoni Cultural està d’acord en què cal treballar per emprendre una reflexió del marc legal que respongui a les necessitats actuals per protegir els béns immobles i garantir-ne la seva preservació per a les futures generacions.