El Consell Assessor avalua la inclusió de nous béns a l’Inventari general del Patrimoni Cultural

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha encapçalat aquest dimarts la tercera reunió de l’any del Consell Assessor del Patrimoni Cultural. La reunió s’ha celebrat a la seu del Ministeri de Cultura i Esports a l’edifici de l’Hotel Rosaleda, de forma presencial.

El primer punt de l’ordre del dia s’ha dedicat a informar als membres del Consell Assessor de la voluntat d’incloure béns a l’Inventari general del Patrimoni Cultural i a avaluar la pertinència de començar a preparar les candidatures, per exemple, del colomer de Rocafort.

Seguidament, s’ha presentat el segell dels béns culturals inclosos a l’Inventari general del Patrimoni Cultural. És un segell que ha de servir per millorar la senyalització d’aquests béns i per crear una imatge que permeti identificar fàcilment la seva condició de béns protegits i a la vegada posar en valor la tasca de preservació d’aquests béns. Aquest aspecte, encara en treball intern del Ministeri, s’ha presentat per rebre el retorn del consell.

Durant la reunió, s’ha tractat l’anàlisi del marc legal actual en matèria de patrimoni cultural, seguint la feina feta en les reunions anteriors. S’ha presentat als membres del consell la proposta d’articulat sobre els òrgans previstos per la Llei per a la protecció del patrimoni cultural.

Finalment, s’han analitzat les bases de les subvencions destinades a la implantació de mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural d’Andorra amb l’objectiu de recollir les propostes de millora que pugui aportar el consell per a la convocatòria de 2023. A més, també s’han presentat als membres altres projectes que s’estan preparant amb l’objectiu de subvencionar iniciatives de preservació dels béns patrimonials.