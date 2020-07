El Conselh Generau d’Aran dóna per tancat el brot de COVID-19 a la vall

El Conselh Generau d’Aran dóna per “controlat” i “tancat” el brot de coronavirus detectat a finals de juny a l’Aran, després que han passat catorze dies des de l’inici de l’expansió i després d’haver-se aixecat l’aïllament domiciliari a bona part dels afectats. El brot va tenir l’origen en una barbacoa celebrada a Naut Aran i entre els 16 participants es van detectar fins a 9 positius de COVID-19.

El Conselh destaca que des del mes de maig no hi ha hagut cap altra persona ingressada per coronavirus a l’Espitau Val d’Aran i han volgut subratllar que, tot i l’alt nombre de contagis que hi ha hagut a la vall des de l’inici de la pandèmia “la situació sanitària que es viu al Segrià no té relació amb l’actual situació a l’Aran”. En tot cas, des del govern aranès s’insisteix a demanar a veïns i visitants “responsabilitat i prudència”. Per això, se sumen a la crida a aplicar les mesures elementals de protecció individual: ús de la mascareta, guardar la distància de seguretat i higiene de mans.

Pel que fa al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, els darrers set dies s’ha diagnosticat 11 nous positius de coronavirus. Així, si ara fa una setmana la xifra total de contagiats era de 479, ara és de 490. En aquest període no hi ha hagut cap alta hospitalària i la xifra d’altes des de l’inici de la pandèmia es manté en 176.

L’Alt Pirineu, per sota del llindar; Lleida, per damunt

L’evolució dels darrers dies ha estat positiva a totes les comarques pirinenques, que es mantenen força per sota del llindar de transmissió comunitària després que la setmana anterior es va advertir d’un repunt a l’Alta Ribagorça i l’Aran, segons el recull de dades obertes comarcals que publiquen cada dia el Departament de Salut i l’analista Gerard Giménez Adsuar.

Al conjunt de Catalunya, la situació més preocupant se segueix produint a la regió de Lleida. A banda del fet que ja s’ha confinat el Segrià, la Segarra ja suma diverses setmanes superant el llindar de més de 50 positius per setmana per cada 100.000 habitants, i aquests darrers dies també han superat el límit al Pla d’Urgell. També es manté un índex notable de contagis a l’Urgell i, ja fora de la plana de Lleida, al Bages.

La bona notícia és que la majoria de comarques catalanes -incloent el Barcelonès- són a data d’avui força per sota d’aquest llindar, tot i la constant aparició de nous positius. Sobresurten especialment per aquest costat positiu el Priorat i la Terra Alta, on les darreres 6 setmanes no s’hi ha detectat ni un sol cas nou.