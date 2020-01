El Conselh Generau d’Aran demanarà a la Generalitat la modificació de l’impost d’emissions de CO2 pel que fa a les zones rurals. El ple de l’ens aranès ha aprovat aquest dimecres una moció per demanar al Parlament que doni una consideració diferent als territoris de muntanya en aquest impost.

El síndic Francesc Boya argumenta que a les valls del Pirineu, com la Val d’Aran, “tenir un cotxe 4×4 no és un luxe, sinó que és un vehicle que, per les condicions meteorològiques o per qüestions de treball, és necessari”.

La moció recorda que a causa de la modificació de la Llei 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, s’ha incrementat l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. El text, aprovat per unanimitat amb el suport tant per UA com de CDA, reclama “una discriminació positiva envers les zones de muntanya davant el pagament d’aquest tribut, la modificació del qual va entrar en vigor el dia 31 de desembre de 2019”.

Boya hi afegeix que als territoris de muntanya o zones rurals “hi ha un transport públic limitat”, i que “a una ciutat una persona pot viure sense un vehicle, però en un lloc com la Val d’Aran aquest vehicle és imprescindible”. Aquestes consideracions, afirma el síndic, haurien de fer reflexionar el Parlament i que “modifiqués aquest impost o bé que fos més reduït en aquells llocs on el transport públic és més deficitari”.