El govern del Conselh Generau d’Aran presentarà al plenari d’aquest dimecres una moció per manifestar de manera contundent el seu suport a la candidatura de Jocs d’Hivern de l’any 2030 i per demanar de manera explícita que la Val d’Aran sigui inclosa en el projecte Pirineus-Barcelona com a “subseu organitzadora de les proves de neu”. A més a més, el Conselh ha avançat que es constituirà una Taula Aranesa amb els principals agents del territori, per tal d’implicar-se activament en la construcció del projecte.

Aquest dimarts el síndic d’Aran, Paco Boya, s’ha reunit amb el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, per tractar diferents assumptes relacionats amb la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030 i ha destacat la “repercussió que tindria per al desenvolupament econòmic i social” tant de la vall com del conjunt dels Pirineus. Boya valora el fet que els Jocs del 2030 “seran els primers d’una nova etapa aprovada pel Comitè Olímpic Internacional” i que serviran “per experimentar aquest nou format” basat, segons han subratllat des del COI mateix, en “el respecte al medi ambient, l’equilibri territorial i la lluita contra el despoblament”.

Per tot plegat, i a través de la moció que es debatrà al ple d’aquest dimecres, el Conselh Generau busca posar-se a disposició dels responsables de la candidatura i posicionar-se clarament respecte d’altres territoris amb opcions de formar-ne part. Per això, aquest acord es farà arribar a la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Barcelona, la Secretaria General de l’Esport, el COE i els governs català i espanyol. Actualment el plenari de la corporació aranesa està format per 9 consellers d’Unitat d’Aran i 4 consellers de CDA.

Aval del COI a la candidatura

Ara per ara, el COI ja ha donat llum verda a la presentació de la candidatura Pirineus-Barcelona i ha començat una fase de diàleg. L’ens internacional ha subratllat que el territori i la proposta compleixen amb la seva Agenda 2020 pel que fa a les condicions per a convertir-se en seu dels Jocs Olímpics de 2030.