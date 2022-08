El conductor que va provocar l’accident mortal al·lega que va perdre la consciència

L’autor de l’accident mortal de dilluns ha declarat davant la justícia que va perdre la consciència quan va envair els carrils contraris per on circulava i va provocar la col·lisió. Així ho asseguren fonts relacionades amb el cas. L’incident es va produir a la recta entre la rotonda de la Margineda i la d’Aixovall. La batlle va decidir l’ingrés en presó pel risc de fugida, ja que és ciutadà espanyol i per la gravetat del delicte. Concretament, se l’acusa d’homicidi per imprudència i d’un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les drogues.