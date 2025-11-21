El conductor d’un turisme, ferit en un accident a Grau Roig

Aquest matí de divendres, dia 21 de novembre, ha tingut lloc un accident de circulació que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat a la carretera de Grau Roig, a la parròquia d’Encamp. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a un quart de dotze d’aquest matí.
Segons informa el mateix servei de l’ordre, en l’esmentat incident viari únicament s’ha vist involucrat un sol vehicle. Es tracta d’un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra. El seu conductor, un home de 32 anys i veí de les valls, ha resultat ferit en el sinistre.