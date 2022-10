El concurs professional de l’Andorra Sax Fest dobla el nombre de participants

Del 31 de març al 8 d’abril del 2023 l’Andorra Sax Fest arriba a la desena edició amb el doble de participants per al concurs Internacional de Saxòfon Solo d’Andorra el “Solo Sax”. La consolidació d’aquest concurs, inscrit a la Federació Mundial de Concursos Internacionals de Música, ha aconseguit interessar a participants de tot el món i, enguany, comptarà amb la participació de més de 27 nacionalitats diferents.

Aquest any s’ha decidit canviar el procés de selecció fent una preselecció a partir de vídeos en els quals els candidats han pogut demostrar el seu domini de l’instrument i capacitats interpretatives en varis registres. El concurs ha rebut 185 sol·licituds de les quals s’ha escollit 140 pel seu nivell musical.

Per aquest motiu, l’organització ha decidit ampliar el nombre de participants passant de 70 inscrits -com en les darreres edicions- a 140. El fet de doblar la participació en el concurs internacional també ha a obligat a allargar un dia la competició, i la primera ronda serà de tres dies, de l’1 al 3 d’abril. En paraules del director del festival, Efrem Roca, “és un orgull per al festival que hi hagi tants candidats excel·lents, això fa que el concurs també incrementi el nivell i sigui competitiu”.

El passat divendres 21 d’octubre es van obrir també les inscripcions al concurs més jove, el Solo Youth Sax, que tindrà lloc el 6 d’abril de 2023, i la venda de les masterclass. L’organització es mostra molt satisfeta ja que tant l’un com l’altre estan anant a molt bon ritme d’inscripcions i de vendes.

El festival, assolirà el seu desè aniversari, amb una clara presència internacional en aquest concurs, reforçant el seu posicionament com a referent musical a nivell mundial.

De moment, només amb la inscripció al concurs Solo Sax, ja hi ha 27 nacionalitats que hi participen, i que es reparteixen de la següent manera: Espanya (35), Japó (25), França (15), Estats Units (8), Rússia (7) i Itàlia (6), entre les més destacades.

L’Andorra Sax Fest forma part de l’agenda andorrana des de fa ja deu anys i contribueix a enriquir l’esfera cultural i musical del país. Però, a més, és una proposta de turisme cultural, que aporta un benefici significatiu. El festival que té una durada d’una setmana, fa venir aproximadament unes 500 persones, entre participants, acreditats i acompanyants, i significa un retorn econòmic directe per a l’economia del país de prop de 500.000 euros, a més de tenir un impacte mediàtic a nivell mundial.

L’organització es mostra satisfeta de l’evolució del festival i té la voluntat de dedicar tots els esforços per a continuar promocionant el turisme cultural musical, com a proposta consolidada de turisme a Andorra. Per aquest motiu, per a aquest 10è aniversari, encara es mostra oberta a implicar més sponsors del país, ja que estan decidits a fer que l’edició del 2023 sigui inoblidable, tant per l’alt nivell musical com per l’impacte turístic per al país.