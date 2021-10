El concurs d’Scrabble de la biblioteca d’Encamp aplega una vintena de participants

El campionat d’Scrabble ha tornat a la parròquia d’Encamp després de quasi quatre anys sense celebrar el torneig. El certamen del joc per excel·lència del tauler lingüístic ha comptat aquest dissabte amb la participació de gairebé una vintena de participants -18-, que han estat construint mots en català al llarg de tota la jornada a la biblioteca comunal.

Els participants s’anaven distribuint per nivell d’experiència i saviesa en el joc gràcies a un algoritme que els classificava per parelles de dos. Cada jugador ha fet cinc partides en un període de cinc hores. La competició ha comptat amb persones del país i professionals federats del joc que s’han desplaçat a Encamp des de diferents punts de la província de Barcelona.

L’entrega de premis ha anat a càrrec del conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, qui ha entregat en forma de regal un Scrabble en català i un llibre als guardonats. El campionat ha comptat amb quatre categories: la d’andorranisme, destinada a la persona que construís la paraula més llarga clàssica del Pirineu; la d’Scrabble, atorgada a la persona que posés al taulell el mot amb més puntuació utilitzant les set lletres de les quals disposava; la del debutant andorrà, per al participant del país que tingués la millor puntuació tot i no ser un professional del joc; i finalment els clàssics, la primera i segona posició per als millors jugadors del torneig.

Així doncs, el guanyador indiscutible del certament ha estat Armand Sanmamed, amb una victòria en les cinc partides disputades i l’assoliment de la puntuació més alta, i en segon lloc ha quedat la federada Anna Salgot del grup de joc de l’Ateneu de Barcelona. Quant a la resta de guardons, el d’andorranisme ha recaigut sobre Cristina Bassons del club de l’Hospitalet de Llobregat, el de millor debutant andorrana a Cèlia Realp, i el de millor puntuació en la jugada Scrabble a Roger Martínez.

Des de l’organització de la competició han informat que davant el bon desenvolupament de la jornada i la curiositat de diversos espectadors que s’han interessat pel torneig, la voluntat és dur a terme una trobada mensual amb tots els participants per engrescar a la població.