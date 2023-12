El Concurs d’Aparadors de Nadal es converteix en la Festa del Comerç d’Andorra

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Foto: Fòrum.ad

El Concurs d’Aparadors es convertirà en l’edició del 2024 en la Festa del Comerç, un acte que tindrà lloc el 18 de gener del 2024 i que servirà per a posar en valor i enfortir el teixit comercial del país tot reconeixent diferents iniciatives empresarials i professionals.

Fa 25 anys que la Cambra va llançar el primer Concurs d’Aparadors de Nadal, una iniciativa pionera impulsada amb l’objectiu de premiar i destacar l’esforç dels comerciants per a embellir els seus establiments amb motiu de les festes nadalenques.

Tanmateix, després de 25 anys, el sector, l’entorn i les expectatives dels clients han canviat significativament. Per això, i amb la voluntat d’adaptar-se a nous reptes de futur, i aprofitant la celebració del seu 30è aniversari la Cambra ha decidit fer evolucionar el Concurs d’Aparadors de Nadal i crear “La Festa del Comerç d’Andorra”.

L’objectiu és consolidar aquesta iniciativa com a referent del sector amb l’ambició de ser la plataforma que identifiqui, reconegui i projecti els establiments, iniciatives empresarials i professionals del comerç que contribueixen a la millora de la competitivitat i projecció del comerç dins i fora del país.

Un altre dels aspectes que es pretén promoure és la cohesió i l’enfortiment de la xarxa relacional del sector comercial. L’esdeveniment serà un espai de trobada, referència i networking per als professionals del comerç, oferint oportunitats per al creixement i la col·laboració.

D’aquesta manera, la voluntat és fomentar la innovació i la millora continuada del comerç i que, precisament la Festa del Comerç també serveixi com a escenari per a presentar iniciatives que incideixin en la millora del comerç per a reconèixer l’esforç i la millora constant de les empreses. Paral·lelament, es promourà la competitivitat, el talent, la innovació, la sostenibilitat i l’emprenedoria.

En aquest sentit, s’estableixen set categories de premis diferenciats que pretenen posar en valor el màxim de realitats i perfils diferenciats del món del comerç, incloent empreses, negocis, comerços consolidats i nous emprenedors, així com professionals en actiu inactius i també, reconèixer iniciatives i professionals de diverses àrees, com les que realitzen els diferents comuns del país i les associacions de comerciants. El jurat encarregat de seleccionar els guanyadors està format per persones i professionals vinculats al sector comercial.





Les categories que es premiaran són:

La millor botiga de l’any

El professional i/o persona de reconegut prestigi dins del món del comerç

El projecte i/o iniciativa empresarial comercial (tant per part del Govern, els Comuns o les associacions de comerciants)

El millor aparador de Nadal

La proposta més creativa i innovadora

La botiga sostenible

La Festa del Comerç reunirà els principals representants del sector comercial del país i, a més, comptarà amb una conferència a càrrec de Genís Roca, especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital.