El concert de Ginestà es reprograma al 23 de maig per indisposició d’un dels artistes

Els components del grup Ginestà (SFG)

El Govern informa, a través del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, que s’ha cancel·lat el concert que aquest divendres havia d’oferir el grup Ginestà a l’Auditori Nacional d’Ordino. El concert s’ha hagut de suspendre per indisposició d’un dels artistes. Les persones que hagin adquirit entrades per a aquesta actuació, que s’inclou dintre de la programació de la Temporada de l’Auditori, rebran el reintegrament del seu import, a partir del dilluns 22 d’abril, per part de l’empresa que en gestiona la venda.

L’actuació dels germans Serrasolsas es reprograma per al 23 de maig, a les 21:30 hores, a l’Auditori Nacional. La venda de les entrades per a la nova data s’obrirà pròximament a través de les pàgines web www.cultura.ad, ww.agenda.ad i presencialment al centre comercial Illa Carlemany.