El Comú tirarà endavant totes les propostes presentades pel Consell d’Infants d’Escaldes

La celebració del Consell d’Infants a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha dut a terme, aquest matí de dimecres, el tradicional Consell d’Infants, un espai de participació en què s’han debatut les diferents propostes que els escolars presents han tractat prèviament. La sessió s’ha dut a terme amb la presència de totes les escoles de la parròquia, a excepció del col·legi Maria Moliner, que no han pogut assistir.

Les propostes, que han estat treballades en una comissió de treball prèvia, tenen relació amb aspectes socials, sostenibles i inclusius. En concret, els alumnes de l’escola andorrana han proposat repintar les petjades que dirigeixen cap a les escoles i fer-ne difusió perquè els escolars coneguin els camins. Els alumnes han argumentat que les pintures ja s’han desgastat i demanen que cada escola tingui un color diferenciat. La cònsol major, Rosa Gili, i la consellera d’Infància, Maria Carriço, han donat la raó als petits consellers i han informat que la proposta es tirarà endavant aquest estiu.

La idea proposada per part de l’escola francesa consistia en organitzar un mercat solidari en benefici d’UNICEF el 14 de març, coincidint en el dia de la Constitució. Els infants també han demanat incloure fonts inclusives per a millorar parcs i places de la parròquia, per tal que n’hi hagi de diferents mides: una per a adults, una per als infants o persones amb cadira de rodes i una altra per als gossos. Des del Comú s’ha demanat buscar un dia alternatiu al dia de la Constitució per tal de facilitar l’organització i els infants han proposat fer-ho un divendres abans de Nadal al Prat del Roure.

Pel que fa a les fonts, s’ha fet una consulta de preus per a adquirir-les i es buscarà una partida pressupostària per tal d’instal·lar-ne alguna al Prat del Roure. Per tant, també en aquest cas les propostes tiraran endavant, a l’espera d’acabar de precisar la primera.

Finalment, l’escola Sagrada Família ha proposat incloure cendrers a les papereres per tal de reduir les burilles del carrer. En aquest sentit, la cònsol major i la consellera d’Infància han explicat que els operaris instal·laran una trentena de cendrers. A més, se n’han demanat més per tal de poder-los instal·lar a les papereres restants. Això permetrà millorar l’estat dels carrers de la parròquia, sempre i quan la gent també sigui cívica, tal com han matisat els petits consellers. Així mateix, els infants han inclòs la demanda de posar uns cartells al voltant de l’escola per a recordar que és un espai lliure de fum. En aquest sentit, la cònsol i la consellera han recordat que les escoles són responsabilitat del Govern, però han indicat que ho traslladaran i ajudaran en allò que convingui perquè la proposta tiri endavant.

Finalment, tant la cònsol major com la consellera d’Infància han donat l’enhorabona als infants per la feina feta i han destacat que totes les propostes siguin de caire social, inclusiu i solidari.