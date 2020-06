El comú d’Escaldes vol renegociar el contracte amb la propietat de l’aparcament Escaler

L’acord entre l’anterior comú d’Escaldes-Engordany i la propietat del futur aparcament de la part alta de la parròquia preveu que de no construir-se en 5 anys aquesta pot quedar-se les instal·lacions sense que el comú pugui reclamar. Un aspecte que la majoria comunal actual considera del tot inadmissible i per això vol renegociar-lo. Així s’ha exposat en la sessió de consell de comú en què s’ha aprovat la liquidació del pressupost del 2019 que tanca en positiu però que la majoria diu que ha estat per manca d’inversió.

L’aparcament Escaler a la part alta d’Escaldes ha centrat bona part de la sessió de consell de comú. Un projecte que la majoria comunal actual preveia tirar endavant, però que després d’estudiar-lo ha decidit aturar i intentar renegociar-lo.

Ho fa primer pel cost, que podria ser superior a l’anunciat, i pels terminis marcats, que amb la Covid-19 difícilment es podran complir.

Hi ha una clàusula del contracte que preveu que de no executar-se les obres en un termini de 5 anys la propietat té dret a recuperar el bé amb les inversions que s’hi hagin fet sense que el comú pugui reclamar.

Un aspecte que la majoria actual es nega a assumir i per això el vol replantejar. El cònsol menor, Quim Dolsa, es pregunta “com un cònsol major pot firmar un contracte com aquest, més enllà si la clàusula pot ser legal o no, que es pot arribar a discutir”.

Durant la sessió s’ha aprovat la liquidació del pressupost del 2019 que era de 33,3 milions d’euros i que es tanca amb un romanent positiu de tresoreria de 14,2 milions d’euros i un endeutament de 14 milions.

Unes dades que la majoria ha valorat de positives però creu que alhora demostren una clara manca d’inversions, ja que només s’ha executat el 43,4% de les previstes, deixant de banda actuacions com ara la separativa d’aigües a Fiter i Rossell i el manteniment d’edificis, que han provocat algun ensurt com ara al Prat del Roure.

Els ingressos han augmentat quant a impost de construcció amb unes previsions que no recollien la realitat. La minoria ha defensat la bona gestió del mandat anterior.

Quim Dolsa afirma que “hi ha diners al banc perquè no s’ha invertit” i critica “la inacció total” del comú anterior mentre intentava “vendre que s’havia fet un gran exercici econòmic”. “Francament et pots intentar demanar si han vingut a treballar al comú els darrers 4 anys”, ha dit.

Per contra, el conseller de Demòcrates a la minoria, Jordi Vilanova, ha defensat la gestió anterior i ha afirmat que “la rigorositat en les finances comunals es va accentuar molt més no deixant de banda, com s’ha apuntat en aquest ple, la inversió de 25 milions d’euros”.

La minoria ha tornat a criticar la manca de col·laboració de la majoria a l’hora de transmetre informació de les qüestions comunals. Pel que fa al fons solidari, els cònsols han confirmat que continuen mantenint la porta oberta a aportar-hi diners. Quant a la rebaixa de sou, diuen que es plantejarà en la reunió de cònsols d’aquesta setmana.