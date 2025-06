El Comú d’Escaldes ultima les obres de rehabilitació de la borda Gabriel i dels jardins adjacents

Treballs de reforma a la borda Gabriel (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany està enllestint els darrers detalls de les obres de rehabilitació de la borda Gabriel i de l’espai enjardinat que l’envolta. Els treballs s’han dut a terme en dues fases. En la primera, es va consolidar l’estructura de l’edifici, reparant el terra i la coberta, i es va adequar la parcel·la exterior, amb tasques de desbrossament, neteja i l’enderroc d’una antiga barraca.

En la segona fase, s’han realitzat les instal·lacions de llum i calefacció, s’han distribuït els espais interiors amb despatxos i sales de treball, s’hi ha col·locat parquet, s’han substituït les finestres, millorat l’aïllament i s’han connectat les dues plantes mitjançant una escala de cargol. També s’ha repicat la façana i s’han construït nous accessos. La previsió és que a mitjan juliol l’obra estigui completament finalitzada, en espera només de la instal·lació del mobiliari.

Aprofitant les obres, també s’ha restaurat la font i ampliat la placeta de l’Obac i el camí de la Plana. Paral·lelament, s’ha empedrat i enjardinat tot l’entorn, anivellant el terreny per a integrar la parcel·la de la borda Gabriel amb la petita finca que també va adquirir el Comú situada a l’altra banda del camí —on abans hi havia un hort— i crear així un únic espai verd continu.

La voluntat és que la borda Gabriel aculli pròximament el departament de Cultura del Comú, un cop l’espai estigui plenament habilitat. Pel que fa a la zona enjardinada, ja ha estat escenari d’activitats com concerts i espectacles del Caldes Festival, i la intenció és mantenir-la com un espai obert per al gaudi de la ciutadania i per a l’organització d’actes culturals i socials.

Cal recordar que el Comú d’Escaldes-Engordany va adquirir la borda Gabriel i el jardí adjacent el 2022 amb la voluntat de conservar la memòria de la parròquia i donar espai i vida a aquesta zona d’Escaldes-Engordany. Els treballs a la borda Gabriel s’han fet seguint els criteris de construcció d’edificis d’interès històric. La construcció està formada per una planta baixa i un pis. En total, són 186 metres quadrats que se sumen a un jardí adjacent de 288,87 metres quadrats. A aquesta adquisició s’hi va sumar, a mitjan del 2024, la compra d’una altra parcel·la al camí de la Plana, que és el que ha permès ampliar al zona verda després d’anivellar els dos terrenys.

Amb la compra i els treballs s’aconseguirà oxigenar un barri molt dens urbanísticament i donar vida a aquesta zona de la parròquia. A més, gràcies a la compra d’un altre petit terreny al carrer de l’Obac, la borda Gabriel es connecta directament amb la nova plaça de l’Església i l’avinguda Carlemany a través d’un pas per a vianants. Tot plegat permet unir el carrer de l’Obac amb la zona històrica de la parròquia i el territori Caldes.