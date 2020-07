El comú d’Escaldes preveu un marc pressupostari revisable d’uns 31 milions anuals per al període 20-23

El marc pressupostari d’Escaldes-Engordany per al període 2020-2023 ha aparegut publicat al BOPA i preveu ingressos i despeses per uns 31 milions d’euros anuals. El comú reconeix que, tenint en compte els efectes de la pandèmia, haurà de ser revisat .

En la darrera sessió de consell de comú d’Escaldes-Engordany es va aprovar el marc pressupostari fins al 2023 i ara els detalls han sortit al BOPA. Preveu despeses i ingressos entre 30 i 31 milions i que no s’excedeixi el límit previst a la llei de finances comunals. Durant l’aprovació ja es va recalcar que, segurament, hauria de ser revisat. Segons s’ha assegurat, es busca continuar garantint un ampli ventall de prestacions i serveis i augmentar les polítiques d’ajudes socials a les famílies i empresaris que passen per moments difícils. Pel que fa a les transferències del Govern, aposta perquè el 2021 hi hagi una caiguda d’un 11,4% i una posterior recuperació el 2022 i el 2023.

El comú escaldenc ha informat que aquest document ha estat sotmès a la consideració del Tribunal de Comptes, que ha emès el seu informe favorable quant al compliment dels objectius de sostenibilitat financera i estabilitat pressupostària i fiscal.