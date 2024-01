El Comú d’Escaldes inicia les obres del pàrquing del Falgueró

Render del nou aparcament del Falgueró (Comú d’Escaldes)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha iniciat avui dilluns les obres del pàrquing del Falgueró que, un cop acabades, permetran disposar de 290 places per a deixar els vehicles (l’actual aparcament disposa de 150 llocs per a estacionar). És per aquest motiu que la part baixa de l’aparcament, des de la rampa fins al lloc on hi havia ara la sortida, queda inhabilitada des d’avui. A la part alta de l’aparcament es podrà seguir estacionant fins que comencin les obres de les torres.

Durant aquest termini de temps, els conductors podran accedir a l’aparcament del Falgueró per l’entrada habitual i s’ha habilitat també la sortida pel mateix carrer. S’han eliminat les barreres i els agents de circulació seran els encarregats de controlar les entrades i les sortides dels vehicles que, com a molt, podran deixar el vehicle un màxim de 12 hores. El Comú recorda que els usuaris també tenen a prop i a la seva disposició l’aparcament de l’Étang Salé i del Prat del Roure.

D’altra banda, la corporació escaldenca també treballa per a habilitar un parc de gossos uns metres més avall del que hi ha actualment al costat de l’aparcament. L’actual quedarà inhabilitat quan comencin les obres de les torres.

Es preveu que les obres del nou aparcament comunal durin uns 10 mesos amb un cost de prop de 7,5 milions d’euros. L’edifici també comptarà amb dues pistes de tennis i una zona enjardinada a la part de dalt.