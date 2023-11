El Comú d’Escaldes inaugura la nova Llar de jubilats

Rosa Gili i Quim Dolsa tallant la cinta inaugural de la nova Llar de Jubilats d’Escaldes (comuee)

La cònsol major, Rosa Gili, el cònsol menor, Quim Dolsa, i la consellera de Gent Gran, Infància i RRHH, Magda Mata, han inaugurat aquesta tarda de dimarts la nova Llar de jubilats ubicada al Prat Gran d’Escaldes-Engordany. Després de catorze mesos d’obres, les padrines i els padrins de la parròquia disposen d’un nou espai de convivència i trobada que es caracteritza per haver ampliat la seva superfície en 600 metres quadrats i per la millora de les instal·lacions.

L’acte inaugural ha reunit més de 300 persones, que han pogut gaudir d’una visita guiada per les instal·lacions i han celebrat l’obertura amb un berenar i una estona de ball. La cònsol major, Rosa Gili, ha destacat la importància de “tenir un espai per a envellir bé” perquè “avui són ells i demà serem nosaltres”.

Les obres de reforma han tingut un cost de 2,7 milions d’euros, partida que ha anat destinada a refer l’antiga planta i construir una planta superior, cosa que permet guanyar en superfície i serveis pel gaudi i benestar de la gent gran d’Escaldes-Engordany. L’objectiu de les obres ha estat optimitzar les diferents zones i donar més espai a la gent gran.

Així a la planta de nova construcció s’ha habilitat una zona de ball que també servirà per a desenvolupar altres activitats. Alhora, es disposa d’una zona de sofàs i televisió, un espai dedicat per a tallers de manualitats i els despatxos de la llar. A més, per sobre de la primera planta, els usuaris de la llar de jubilats tenen una terrassa amb una zona d’arbres, jardineres i bancs i un espai per a jugar petanca.

Una altra de les novetats es troba a la planta baixa de la instal·lació on el bar – menjador, ubicat en aquesta planta, guanya metres quadrats. I és que des del Comú es preveu que el menjador tingui més usuaris en un futur pròxim. En aquest mateix nivell, també s’hi emplaça una cuina. Paral·lelament, a la planta baixa també hi ha les instal·lacions del Departament d’Acció Social, que disposa de dos despatxos, una recepció i una sala de reunions. Els despatxos tenen un accés independent a la Llar de jubilats.

El Comú també ha organitzat una jornada de portes obertes que ha rebut força gent durant tot el dia i que ha permès que tothom que ho volgués pogués visitar les instal·lacions de la nova Llar de jubilats.