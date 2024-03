El Comú d’Escaldes i el Club Piolet celebren l’arribada de la Pasqua

Festa del Club Piolet a Escaldes per Pasqua (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany juntament amb el Club Piolet conviden a la població a celebrar la Pasqua aquest dimecres, 27 de març, a la plaça Coprínceps amb la intenció de dinamitzar la part alta de la parròquia. Per a l’ocasió, el Piolet, la Violeta i l’Andi han preparat una tarda plena de diversió i activitats per a passar una bona estona entre amics i família abans de donar inici a les vacances de Setmana Santa.

Amb tot, la festa estarà amenitzada per la música de caire infantil de Jaume Barri. I per a acabar, el Comú d’Escaldes-Engordany repartirà, fins a exhaurir existències, coca i ous de xocolata per als assistents.