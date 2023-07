El Comú d’Escaldes i el BC Andorra renoven el seu conveni

Quim Dolsa i Gorka Aixàs (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany i el Bàsquet Club Andorra (BCA) signen, novament, un conveni de col·laboració amb un doble objectiu: promocionar l’equip a la màxima categoria i contribuir en el desenvolupament de la vessant social del club. L’esmentat conveni inclou, entre d’altres, una aportació econòmica per a la temporada 2023-24, que s’iniciarà l’1 de setembre de 2023 i fins al 30 de juny de 2024.

La renovació de l’esmentat conveni demostra la voluntat del Comú d’Escaldes-Engordany d’estar vinculat al projecte del club i país. D’aquí que el Comú patrocini l’equip de capacitats especials de l’entitat que portarà el nom de la parròquia. A més, la formació BC Andorra Escaldes-Engordany continuarà utilitzant les instal·lacions del Prat Gran, tant per a entrenaments com per a acollir els diferents partits de lliga. Així com algun altre esdeveniment vinculat que farà que la corporació segueixi estant al costat de les iniciatives que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

En aquest sentit, el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, ha manifestat que “estem orgullosos de participar, un any més, amb el BCA en aquest ambiciós projecte que uneix la part esportiva i social”. Pel que fa al president del BC Andorra, Gorka Aixàs, ha assegurat que “Escaldes-Engordany s’ha convertit en un dels punts neuràlgics de l’activitat del club i sent una ferma aposta pel nostre equip més estimat com és el de Capacitats Especials. Un orgull tenir-los sumant per aquest projecte”.

Alhora, el Prat Gran serà, un any més, l’escenari d’un partit amistós de pretemporada del BC Andorra que s’inclourà dins el Trofeu Escaldes-Engordany. A més, el BCA realitzarà, al mateix indret, la jornada benèfica i d’exhibició “Champions per Unicef” que comptarà amb la participació de personalitats del país i esportistes de renom.