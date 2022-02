El Comú d’Escaldes-Engordany treballa en un espai de creació per a artistes

El Comú d’Escaldes-Engordany està treballant per obrir un espai de creació per a artistes. L’anunci l’ha fet aquest dijous el conseller de Vida Cultural, Valentí Closa, que ha declarat que amb aquesta instal·lació el que es busca és tenir “la pota” que falta per “tancar el cercle cultural” (formació, creació i exposició).

Closa ha explicat que es tractarà d’un espai multidisciplinari i ben estructurat, que donarà la possibilitat als artistes de treballar també en obres de gran format. Estarà creat i gestionat en col·laboració amb els artistes i els habitants de la parròquia que vulguin involucrar-se en les activitats de l’espai. Tot plegat farà que tant els artistes professionals com els aficionats es puguin beneficiar d’un marc estimulant per desenvolupar els seus projectes.

Per aquest 2022 s’ha inclòs al pressupost una partida per començar-hi a treballar i després de l’estiu s’espera poder presentar tots els detalls del projecte.

El nou equipament es vol emplaçar en una zona de la parròquia que avui no té el dinamisme que el Comú voldria. L’obertura de l’espai de creació ha de ser una de les accions que permeti canviar aquesta realitat.

Amb aquest projecte, el Comú d’Escaldes-Engordany pretén que la col·laboració amb els artistes, és a dir els actors que aporten vida cultural al país, no es limiti només a l’organització d’exposicions.