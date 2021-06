El Comú d’Escaldes-Engordany presenta la 4a edició d’Esports d’Estiu + 60

La Consellera de Gent Gran, Magda Mata, juntament amb la Cap d’Esports, Cyrille Ferrandis i la Monitora de Gent Gran, Vanessa Sánchez Seijo presenten els Esports d’Estiu + 60.

Es tracta d’un servei adreçat a les persones majors de seixanta anys amb l’objectiu d’apropar-les a l’esport amb activitats físiques lúdiques i mentals que permeten mantenir les capacitats motrius, augmentar l’autoestima i facilitar les relacions socials.

Per aquesta 4a edició, la corporació ́ escaldenca proposa fins a dotze blocs d’activitats diferents, amb fins a 21 disciplines, com excursions, circuits d’habilitats i de destresa, mini-tenis, BTT, Bosc aventura i fins i tot una versió adaptada de cursa d’obstacles en entorn natural. Tot un ventall d’exercicis recreatius per a treballar la motricitat i l’estimulació ́ cognitiva.

La proposta també inclou, entre altres, exercicis de consciència corporal, tècniques de respiració i jocs cooperatius.

El Comú d’Escaldes-Engordany ofereix els paquets de tres activitats a un preu de 10 € per persona. Uns paquets que els usuaris podran utilitzar, a la seva conveniència de dates, al llarg de tot l’estiu.

Aquelles persones que es vulguin inscriure s’hauran de dirigir a la Llar de Jubilats d’Escaldes-Engordany (Prat Gran).