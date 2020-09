El Comú d’Escaldes-Engordany organitza diverses activitats familiars pels proper cap de setmana

El Comú d’Escaldes-Engordany, sota el títol ‘Petit cap de setmana’, ha organitzat un seguit d’activitats familiars al carrer: jocs, música,teatre, tallers, … i molt més.

Cap de setmana familiar per compartir i descobrir amb avis, mares, pares, tietes… tot allò que pot aportar l’avorriment.

Dissabte 12 de setembre: Parc de la Mola / sala d’actes

De 10.30 a 13.30 h Tallers en família: Si donem la volta a l’avorriment es converteix en una aventura! Els espais de Cultura d’Escaldes-Engordany ens donen un munt d’idees!

11.30 h El petó de Peter Pan: A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, les històries i les aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter Pan. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap al País de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. No deixis mai de somiar, només qui somia aprèn a volar. A càrrec de Festuc teatre.

12 h L’avorriment dels infants com a oportunitat creativa? La xerrada més avorrida de la història! Taller participatiu per adults on reflexionarem sobre quin lloc donem a l’avorriment en la vida familiar i com aquesta emoció, sovint viscuda com a font de queixa i discussió, pot ser una oportunitat per a la imaginació dels infants. A càrrec de la psicòloga infanto juvenil i arterapeuta, Yolanda Blanco Jiménez.

De 16.30 a 18.30 h Tallers en família: Si donem la volta a l’avorriment es converteix en una aventura! Els espais de Cultura d’Escaldes-Engordany ens donen un munt d’idees!

19 h De quin colors és un petó? A la Minimoni li encanta pintar mil coses de colors però mai no ha pintat un petó. De quin color deu ser? Mitjançant la música, la dansa i les arts plàstiques, la Minimoni s’endinsarà a través del món dels colors en un viatge fins a les seves pròpies emocions. A càrrec de Líquid dansa dins l’espai Sabors d’estiu (aparcament de l’església)

Diumenge 13 de setembre: Sala d’actes

A les 10.45 h i a les 12 h L’aventura de l’avorriment: La Rita es una nena que tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no sap jugar sola. Però un dia a casa de l’àvia, amb un simple aneguet de goma, comença una aventura que la portarà a viatjar amb la imaginació al món dels colors, descobrint personatges sorprenents… a càrrec de l’Estaquirot teatre.

A les 11 h i a les 12 h Canta amb el cor. Divertit taller en família per cantar com ho fa el Cor rock d’Andorra als exteriors del Prat del Roure (carrer veedors).

Aforaments limitats. Reserves al 802255 o bé a centreart@e-e.ad