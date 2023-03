El Comú d’Escaldes-Engordany incorporarà 140 eventuals d’estiu

Eventuals de l’estiu passat a Escaldes (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany obre, un any més, la convocatòria per a esdevenir monitor de l’Escaldes-Estiu 2023. En total, aquest any, el Comú preveu incorporar 140 eventuals d’estiu. Entre aquests hi ha els monitors de l’Escaldes-Estiu, els ecoguardes de la Vall del Madriu, els operaris de camins de muntanya i els eventuals de Cultura i Promoció turística.

Quant als monitors de l’Escaldes-Estiu, les persones interessades a optar a una plaça poden presentar la sol·licitud fins al 14 d’abril a les 15 hores. D’aquesta manera, la corporació pretén incorporar un total de 57 monitors per a cada un dels torns d’aquest estiu.

Per a ocupar una de les places, els interessats han de ser majors d’edat (a 30 de juny han de tenir una edat mínima de 18 anys). Els requisits i bases de la convocatòria ja es poden descarregar gratuïtament des del web del Comú d’Escaldes-Engordany (www.e-e.ad) o recollir la documentació al Departament de Recursos Humans del Comú.

En el cas que la demanda d’activitats de l’Escaldes-Estiu superi les previsions, el Comú obrirà més places per a ampliar el nombre de monitors i poder cobrir tots els serveis.