El Comú d’Escaldes-Engordany homenatja el món del circ amb l’exposició “Papers de Circ”

El Conseller de Vida Cultural del Comú d’Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha presentat aquest matí el projecte “Papers de Circ”, una exposició que homenatja el món del circ en un repàs per la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i utensilis d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos o malabars.

El Conseller de Vida Cultural de la corporació escaldenca assenyala que “l’objectiu de la col·lecció és apropar la ciutadania a l’evolució del circ a partir del material de difusió i publicitat i oferir una àmplia panoràmica sobre les arts de la pista”. La mostra, “Papers de Circ”, estarà oberta al públic de manera gratuïta, a partir del 22 d’abril fins al 19 juny, a l’Espai Caldes.

La mostra proposa, com a activitat complementària, una sèrie de tallers i espectacles entorn aquesta mostra entre els quals destaquen els dissabtes de circ per a infants: unes activitats enfocades a descobrir el món del circ de la mà d’acròbates, pallassos, malabaristes, gimnastes, contorsionistes, trapezistes i equilibristes.

Altrament, la ciutadania podrà trobar tallers de circ per a famílies com la descoberta del circ aeri a través de les teles, la iniciació als malabars i altres tècniques de circ com el diàbolo o el hoola hoop. Les inscripcions i reserves a les activitats poden fer trucant al 802255 o bé enviant un correu electrònic a centreart@e-e.ad

La mostra és el resultat d’hores de treball i esforç per trobar peces excepcionals, petits tresors que són testimoni de la màgia del circ i recullen el llegat de vides plenes d’il·lusió i entusiasme pel circ.