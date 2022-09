El Comú d’Escaldes-Engordany adjudica el projecte Caldes i l’aparcament de l’Església

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat aquest dijous l’adjudicació definitiva dels treballs de reforma i embelliment d’un espai urbà de la part alta de la parròquia on es desenvoluparà el projecte Caldes a la societat COPSA per un import total de 4,5 milions d’euros. La intervenció tindrà lloc a la zona situada entre la placeta del Madriu, la plaça dels safarejos i el Roc del Metge, i el tram del passeig del riu fins a la plaça Santa Anna.

Tal com ha explicat la cònsol major, Rosa Gili, en el consell de comú celebrat aquesta tarda de dijous, aquesta inversió respon al compromís electoral de revitalitzar una zona que ara està abandonada però que té potencial gràcies als monuments històrics i l’aigua termal.

Rosa Gili també ha exposat que el pressupost és superior a l’estimació inicial per la pujada de costos que s’està vivint, però, sobretot, perquè el projecte s’ha enriquit amb nous elements com les basses d’aigua termal, una passarel·les per a travessar el riu o un paviment que permetrà pacificar la circulació a l’alçada del roc del Metge. Així doncs ha celebrat que el pressupost no s’ha disparat des de la darrera estimació.

La cònsol major ha remarcat que “l’entrada d’Escaldes-Engordany es mereix això” i s’ha mostrat confiada que Caldes “serà una imatge d’Andorra fora del país” i que “posarà Escaldes-Engordany a dalt de tot” com ha fet Caldea i el comerç. “És una aposta per a posar Escaldes-Engordany bonica”, ha afirmat al mateix temps que ha declarat que l’autor de l’obra, Javier Balmaseda, té nom i això farà que la gent vingui a veure el seu treball.

En el mateix consell de comú s’ha aprovat l’adjudicació definitiva dels treballs d’excavació i construcció de l’aparcament soterrat de l’Església a la societat Cevalls, SAU per un import de 6,4 milions d’euros. Rosa Gili ha explicat que el fet de fer un aparcament soterrat permet tenir més places d’aparcament i al mateix temps un espai públic enjardinat a sobre. A més, tot està previst per a construir-hi un edifici a sobre en un futur si així es decideix.

En aquest cas, el cost també ha augmentat per l’augment de preus generalitzat, els problemes tècnics imprevistos que ha presentat el terreny, i les modificacions que s’han fet al projecte per a encabir-hi més places. Si en el plantejament inicial n’hi cabien 70 ara en tindrà més de 100, fet que suposa guanyar un 33% més de places.

Per a la cònsol major d’Escaldes-Engordany aquests dos projectes, amb l’aparcament de l’Obac que ha començat a caminar, permetran posar al seu lloc la part alta.

10,5 milions de superàvit al segon trimestre

En el consell de comú també s’ha donat a conèixer l’execució pressupostària del segon trimestre del 2022. Durant aquest període s’han registrat unes despeses d’11,4 milions d’euros i uns ingressos de 21,9 milions, fet que ha permès tancar el segon trimestre amb un resultat positiu de 10,5 milions d’euros.

Pel que fa l’endeutament, la tendència és baixista i si l’1 de gener d’aquest any era de 8,3 milions d’euros a 30 de juny se situava en 7,2 milions. Això suposa un 25,22% del límit màxim permès per la llei, que és la ràtio més baixa de tota Andorra.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha destacat la salut de les finances comunals. Així mateix ha remarcat que cal vetllar per la salut d’aquestes al mateix temps que se segueix invertint. “El Comú el que no pot fer és deixar d’invertir. Fins ara, s’han deixat espais públics i edificis oblidats”, ha declarat al mateix temps que ha apuntat que tots els projectes que s’estan impulsant ara són prioritaris per al benestar de la gent.

Finalment, s’ha donat el vistiplau a la proposta de modificació de la Llei dels agents de circulació comunals del 2005 que permetrà adaptar al moment actual una llei que ha quedat obsoleta.