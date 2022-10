El Comú d’Escaldes adquireix una parcel·la de 157 m2 al costat del pont d’Engordany

El Comú d’Escaldes-Engordany ha adquirit una parcel·la ubicada al camí d’Ensucaranes per a destinar-la a serveis. El terreny té una superfície de 157,37 metres quadrats i un cost de 240.036 euros. La compra s’ha aprovat aquest dijous en consell de comú.

La parcel·la que s’ha adquirit està situada just al costat de l’Arxiu Històric comunal i el pont d’Engordany, en ple territori Caldes. La cònsol major, Rosa Gili, ha explicat que va sortir l’oportunitat de comprar aquest terreny i després de la negociació amb la propietat es va poder tancar un acord a un preu just.

L’actuació respon a la voluntat de capitalitzar amb terrenys el Comú d’Escaldes-Engordany. És per això que durant aquest mandat ja es va adquirir la parcel·la de l’antic hotel Pla, que permet tenir espai per a l’organització d’activitats a la part alta de la parròquia. També es va tancar un acord amb un privat pel qual s’han adquirit uns locals en planta baixa a l’avinguda del Fener.

Rosa Gili ha explicat que la compra de la parcel·la al camí d’Ensucaranes permet guanyar espai públic en una zona molt tancada i estreta, força construïda i en la qual no hi ha espais disponibles.

Es tracta d’un terreny en zona de nucli antic i, per tant, en aquest espai s’hi podria construir un edifici de tres plantes i baixos. De moment, el Comú no ha decidit a què destinarà la parcel·la, però sobre la taula hi ha diferents opcions com ara una plaça, l’ampliació de l’Arxiu Històric, un mirador de cara a Caldes o, fins i tot, habitatges a preu assequible. En aquest sentit, els cònsols d’Escaldes-Engordany han deixat clar que s’utilitzarà per a equipaments per a la ciutadania.

El cònsol menor, Quim Dolsa, ha recordat que els comuns tenen l’obligació de dotar de terrenys cèntrics la parròquia i ha afegit que el Comú d’Escaldes-Engordany té una mancança important en aquest sentit.