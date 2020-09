El comú d’Encamp vol sortir de SAETDE i augmentar el cànon de la nova concessió

“Al final nosaltres hem de treure una concessió i una empresa ha de ser responsable de la concessió. El comú d’Encamp el que ha de fer és cobrar un cànon i tenir una repercussió independentment de la gestió que es faci de la concessió“. Encara no hi ha res tancat, però aquesta és la intenció de la cònsol major d’Encamp que diu que òbviament el nou plec de bases preveurà un cànon molt més alt que l’actual que prevegi els ingressos que actualment rep en concepte de dividends com a membre de la societat.

Tot plegat hauria d’estar decidit el 2021, quan és previst que surti el nou concurs. Laura Mas ha explicat que una de les opcions és que els accionistes actuals de SAETDE creessin una nova societat sense el comú per presentar-se al concurs. La sortida de la societat i la contrapartida econòmica que hauria de tenir el comú també s’està estudiant. És el que volen explicar a la ciutadania en una reunió un cop millori la situació sanitària.

El nou plec de bases per treure a concessió la zona esquiable de la parròquia manté el calendari i alguns dels compromisos ja contrets per l’anterior mandat de millorar el peu de pistes del Pas de la Casa. N’afegeix d’altres, com una nova delimitació dels espais explotables, que veuran reduïda l’extensió a la zona de Pessons per no afectar el projecte de parc natural que s’hi vol fer i ampliada per la part de Concòrdia i també al Pas de la Casa. Canvis que també responen a la possible acció del canvi climàtic, “tirant cap a altres tipus de zones que potser facilitaran que hi hagi neu a futur; la zona baixa d’aquí a 20 o 30 anys potser no tindran tanta cabuda dins de la concessió perquè potser la neu no hi arribarà”, reconeix Mas.

El plec tindrà un pla d’inversions i d’afectacions mediambientals, és a dir, assegurar que totes les actuacions que es facin respectin al màxim el medi. El concurs serà internacional sense negar que la voluntat seria la continuïtat.