El Comú d’Encamp renova el Saló de la infància i la joventut a Encamp i al Pas de la Casa per Nadal

El Comú d’Encamp renova el Saló de la infància a Encamp i al Pas de la Casa per Nadal. Avui s’ha publicat al BOPA l’edicte del concurs per a que les empreses interessades presentin les propostes per a l’organització d’aquest esdeveniment infantil i juvenil que enguany arribaria a la seva trentena edició, sinó hagués estat per la pandèmia que va obligar a la seva cancel·lació l’any passat.

La XXIX edició del Saló de la infància i la joventut s’haurà d’adaptar a les circumstàncies marcades per la pandèmia i es vol fer un salt endavant a nivell qualitatiu, tant pel que fa al tipus d’activitats que s’hi desenvoluparan, com per l’originalitat de les mateixes, per això el concurs premiarà la creativitat, l’originalitat, l’adaptació als diferents segments d’edat, el pla de comunicació o la vinculació del projecte a una temàtica innovadora.

El conseller de Joventut i Esports, Xavier Fernàndez ha explicat que “el Comú d’Encamp tornarà a organitzar i renovarà el Saló de la infància per aquest any” i per això treu ara el concurs “amb la voluntat de buscar projectes innovadors i creatius que sorprenguin als més petits i les seves famílies“.

El concurs està valorat en 120.000 euros i les empreses podran presentar les seves propostes fins al dia 4 de juny a les 10:30 h.

Concurs per a la prestació del servei socioeducatiu de 2,5 a 6 anys

El Comú d’Encamp ha aprovat també el concurs per adjudicar la concessió d’un centre d’esplai, per a efectuar la gestió i explotació del servei extraescolar per a infants de 2,5 fins a 6 anys per un termini de 4 anys, ubicat al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. El termini per presentar les ofertes finalitza el 3 de juny.