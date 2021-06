El Comú d’Encamp obre les inscripcions per a les activitats d’estiu per a infants de 3 a 5 anys.

El llaç d’animació és un servei ubicat al Complex Esportiu d’Encamp, amb disponibilitat horària de dilluns a divendres de 8 h del matí fins a les 20 h del vespre i adreçat a la franja d’edat d’infants que ja han finalitzat l’escola bressol i encara no poden accedir a les activitats de l’Àrea de Jovent.

Les inscripcions i el pagament es poden realitzar a través del web del Comú d’Encamp a comuencamp.ad. El preu per setmana és de 88,90 euros amb descomptes d’un 10%, si és membre del Club Piolet, i d’un 20% de descompte per al segon germà.

Fins aquest mes de juny el servei ha estat en règim de concessió, el Comú va treure a concurs la nova concessió que començarà a partir del mes de setembre, i per tal de poder seguir oferint el servei a les famílies, durant els mesos de juliol i agost, es prestarà el servei de manera directa per part del Comú.

Des del Departament de Joventut i Esports, s’assumeix la coordinació d’aquest servei a partir d’ara, i per tant, qualsevol dubte o necessitat d’ampliar informació cal adreçar-se al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp al telèfon 732 700 o bé per correu a pij@encamp.ad

Ajuts per a activitats d’estiu per a famílies amb dificultats econòmiques

El Comú organitza diverses activitats adreçades a infants i joves perquè tinguin una molt bona experiència durant l’estiu i alhora es pugui donar resposta a les necessitats de conciliació laboral a les famílies. Des del Departament de Cultura i Afers Socials estan habilitades les prestacions socials necessàries per aquelles famílies que per a poder inscriure els seus fills necessitin una ajuda per fer front a les quotes d’inscripció.