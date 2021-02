El Comú d’Encamp obre les inscripcions per a les activitats de les vacances de Carnaval

El Comú d’Encamp ha obert aquest dilluns les inscripcions per a les activitats de l’àrea de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa del 16 al 19 de febrer durant les vacances escolars de carnaval.

El Comú ofereix activitats durant aquesta setmana per a infants i joves de 6 fins a 12 anys en horari de 8:30 h a 20 h. Les places són limitades i el preu d’inscripció és de 77,80 euros, amb un descompte del 10% amb el carnet del club Piolet i com a usuari de l’Àrea de dia, i amb un 20% de descompte per al segon germà. Les inscripcions i el pagament es poden fer per internet, tant per a l’Àrea de Jovent d’Encamp com per a l’Àrea de Jovent del Pas de la Casa.

Els joves participants treballaran cada dia una temàtica diferent a nivell de disfressa combinant jocs, amb activitats a l’exterior i una “festa final” el divendres adaptada a les mesures sanitàries per tal de garantir les mesures de seguretat davant la COVID-19.