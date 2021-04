El Comú d’Encamp invertirà 1,7 milions per a les obres del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp iniciarà les obres de remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa al juny, així ho ha explicat la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, a la reunió informativa que ha tingut lloc avui a la sala d’actes del Centre Esportiu, amb veïns i comerciants de la zona, on ha recordat que “la inversió prevista per aquesta obra és d’1,7 milions d’euros per tal de seguir embellint el Pas de la Casa“.

Durant la reunió s’ha presentat el projecte de remodelació d’aquest eix vertebrador de la vila, en el que està previst refer el ferm, els serveis, ampliar les voravies, col·locar nou mobiliari, millorar la il·luminació, fer punts de recollida d’escombraries tancats i coberts i es reconstruirà la caseta de turisme en una nova placeta just a la meitat del carrer, creant una nou espai de dinamització a la part alta a tocar de la zona d’aparcament dels autobusos.

Tal i com s’ha explicat està previst adjudicar el contracte d’execució d’obra aquest mes de maig, per poder començar la remodelació a principis de juny, i poder avançar al màxim la primera part de les obres, abans de l’obligada parada per l’hivern.

El conseller d’Urbanisme i Obres Públiques, Joan Marc Pifarré ha explicat que “l’obra durarà uns 16 mesos en total“, tenint en compte que hi haurà uns 5 mesos de parada per l’hivern, i que “es treballarà per fases per intentar que les afectacions als veïns i comerciants siguin les mínimes possibles“.

El director del Departament d’Urbanisme i Obres Públiques, Oscar Bauzà, i el redactor del projecte que assumirà la direcció de l’obra, Josep Adserà han explicat amb detall el contingut del projecte, han contestat les preguntes dels assistents a la reunió i s’han posat a disposició dels veïns per, a mesura que avancin les obres, es puguin anar resolent els dubtes que puguin sorgir.