El Comú d’Encamp inverteix 10.000 euros per a rehabilitar el Molí del Guillem

El Comú d’Encamp ha realitzat una intervenció de restauració i conservació, d’uns 10.000 euros, al Molí del Guillem, un element patrimonial de titularitat privada però cedit al Comú d’Encamp des del 1993 per tal que torni a ser visitable per als turistes que descobreixen el Tremat.

El Molí del Guillem, el qual data aproximadament del segle XVI, és l’antic molí fariner propietat de Casa Guillem d’Encamp i ubicat en un petit edifici d’arquitectura popular de muntanya i propulsat per energia hidràulica i que és un reclam per als visitants que descobreixen Encamp i, en particular, el Tremat i la Mosquera.

A l’acte d’inauguració dels treballs que ha tingut lloc aquest dilluns hi ha assistit la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, diversos consellers del Comú d’Encamp, representants del Servei de Patrimoni del Govern d’Andorra i la família Guillem, propietària de l’edifici.

L’acte ha consistit en una visita guiada per part del coordinador de Patrimoni, Museus i Tradicions del Comú d’Encamp, Robert Lizarte, el qual ha explicat quines han estat les millores que s’han realitzat.

Lizarte, ha destacat que s’ha intervingut en diferents elements, com per exemple el rodet que s’ha restaurat. Pel que fa al canal s’ha netejat i assegurat la zona amb una reixa i s’han reparat petits desperfectes. Pel que fa a l’exterior s’ha soterrat l’hidrant, s’ha reconstruït la zona treballada amb pedra, s’ha anivellat i dignificat la mola i finalment s’ha restituït la teulada de lloses en la forma original.

D’altra banda, Lizarte, ha explicat que la construcció actual del molí data del s. XVIII. “Hi va haver unes esllavissades que van fer baixar la muntanya i van malmetre el molí. En aquell moment, en lloc de tirar-lo a terra, van decidir aixecar-lo. De fet, al mur, encara es pot veure el llindar de la porta original que anava dos o tres metres més avall”.

La cònsol major ha agraït a la família Guillem “per permetre que obrim les portes de casa vostra perquè els nostres visitants descobreixin la història d’Encamp” i ha recordat que “ens vam comprometre a recuperar i posar en valor els nuclis tradicionals de la parròquia i aquest n’és un exemple”.

La cònsol major ha citat altres casos com les pintures murals de la Mosquera, el Pla de millora dels entorns de les Bons, l’embelliment de l’accés al poblet d’Encamp, entre altres, algunes menys visibles com les actuacions per la millora de l’enllumenat o els serveis bàsics d’aigua i clavegueram.

Laura Mas, ha recordat que “preservar el nostre patrimoni no és només una obligació per mantenir el llegat a les futures generacions, sinó que és una oportunitat per atraure visitants amb una sensibilitat especial per a la cultura i les tradicions”.

Mas, ha recordat que el Museu Casa Cristo rep un gran nombre de visitants que ara podran tornar a completar la visita amb l’accés a l’interior del molí, després dels treballs de conservació.

Durant l’acte i, com a detall simbòlic, la cònsol major ha fet entrega a la família Guillem d’un pa de sègol amb el símbol del molí i de Casa Guillem, recordant el fet que el molí proporcionava, a l’època, la farina necessària per a l’elaboració del pa dels veïns de la zona. Tots els assistents a l’acte han rebut un panet amb el mateix símbol per recordar l’esdeveniment.

De la seva banda, Ingrid Torres, una de les netes de la família Guillem ha agraït la iniciativa del comú de tornar a posar en funcionament el molí perquè sigui visitable. Ha assegurat que per a “casa Guillem és tot un orgull veure funcionar el molí. Des de finals del s. XVI forma part de la nostra família i de la nostra història. L’hem vist des que érem petits i, fins i tot, l’hem visitat en excursions a l’escola”.

A més, ha matisat que la restauració del molí “és una bona manera de continuar vivint la cultura i de poder veure i fer entendre com funcionava” la instal·lació.

El molí del Guillem es podrà visitar dins de les Rutes Culturals de la parròquia d’Encamp. Cal fer reserva prèvia a l’Oficina de Turisme i es podrà visitar en l’itinerari de dia i el de nit. Durant els mesos de juliol i agost hi haurà visites diàries.