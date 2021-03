El Comú d’Encamp inicia la remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa

El Comú d’Encamp ha celebrat Consell de Comú, on la cònsol major, Laura Mas, ha informat sobre els punts aprovats en les Juntes de Govern anteriors, entre els quals ha destacat la remodelació del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa afirmant que és una de les inversions prioritàries per aquest mandat “volem tirar endavant la reforma d’una de les artèries principals del Pas de la Casa, com més aviat millor” però abans, farem una reunió informativa a finals del mes d’abril, al Centre Esportiu del Pas de la Casa, per explicar als veïns, propietaris i comerciants els detalls del projecte, perquè puguin conèixer en primera persona la remodelació prevista, el calendari d’execució i es pugui fer una bona planificació per minimitzar les afectacions”.

El Comú disposa ja del projecte constructiu i ja s’ha iniciat la licitació de les obres, i per tant, les empreses interessades tenen temps fins al 21 d’abril a les 10 h del matí per a la presentació de les ofertes per executar aquest projecte valorat en 1,7 milions d’euros aproximadament, que s’hauria d’iniciar cap a l’estiu, tenint en compte que al Pas de la Casa només es pot treballar a l’exterior un període curt de l’any per qüestions climatològiques i per tal de minimitzar les afectacions als comerços.

Aprovació de la liquidació 2020

El Consell de Comú ha aprovat la liquidació del 2020 marcada principalment per la inversió i les despeses, conseqüència de la pandèmia. El Comú tanca el 2020 amb un dèficit de 3,1 milions d’euros aproximadament, sense haver incrementat la ràtio d’endeutament i havent realitzat una inversió de 7,4 milions d’euros en obra pública, on destaca, per exemple, l’escola bressol del Pas de la Casa que entrarà en funcionament el setembre d’enguany.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha explicat que l’any 2020 “tot i el confinament i la crisi sanitària, ens hem readaptat, s’ha seguit amb una part important de la inversió programada, però també s’ha fet front a despeses imprevistes conseqüència de la gestió de la pandèmia”, com per exemple l’aportació d’1,5 milions d’euros al fons de solidaritat amb el qual es financen per exemple els ERTOs de ciutadans de la parròquia. La cònsol major ha exemplificat amb algunes accions les respostes efectuades a la crisi sanitària, com per exemple les despeses derivades per complir amb les limitacions dels grups bombolla, els ajuts per reduir en un 30% l’impost i la taxa de radicació, les despeses per la col·laboració amb els Stop Labs o la reobertura de la frontera, o per exemple, les mesures de dinamització i reactivació econòmica del pla de xoc.

Vals de compra per fomentar el comerç de proximitat

La cònsol major també ha destacat un altre acord pres en Junta de Govern que ha validat el Consell de Comú referent a la campanya de foment de la compra de proximitat a través dels “Vals encampadans” on el Comú destinarà 30.000 euros, inicialment, amb la possibilitat d’ampliar-se en funció del context de pandèmia i del resultat de la iniciativa. Aquesta setmana s’obre el termini que s’allargarà fins al 30 d’abril, perquè les empreses i comerços de la parròquia s’hi puguin adherir. Des del Comú s’enviarà una carta a tots els establiments radicats a la parròquia per informar-los i oferir-los la possibilitat d’adherir-se a la campanya on els encampadans i encampadanes podran bescanviar el val de 15 euros que es distribuirà a cada unitat familiar censada a la parròquia a través dels “caps de casa”.

Aquesta és una de les mesures que es va preveure en el pla de xoc que se suma a altres accions per incrementar la visualització del teixit empresarial i comercial de la parròquia i donar-los-hi suport en un moment tan difícil com l’actual conseqüència de la pandèmia.

L’aeroport té un impacte negatiu “impressionant” a la parròquia

El conseller del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp Enric Riba ha assegurat que l’impacte de l’aeroport a Grau Roig és “impressionant”, i en negatiu, per a la parròquia en l’àmbit mediambiental i també econòmic. Per això ha demanat a la majoria pro activitat a l’hora de demanar els estudis i detalls del projecte.

Riba havia entrat una bateria de preguntes per conèixer l’opinió de la majoria del Comú respecte el projecte d’aeroport presentat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, que s’ubicaria a la zona de Grau Roig. Ha estat en aquest punt que ha explicat l’impacte que pot tenir per a la parròquia, no només en l’àmbit ambiental, sinó econòmic, ja que està projectat en uns terrenys comunals que són fruit d’una concessió, la qual és un motor econòmic molt important, com és Grandvalira. ​

Per això ha demanat pro activitat a la majoria, que ha descartat posicionar-se per falta d’informació. “És curiós, inversemblant i esparverant” que vulguin fer un projecte de la magnitud d’un aeroport “a casa nostra” i que el Comú no disposi de la informació”.

Així mateix, ha assegurat que la majoria d’encampadans estan preocupats i “entenen que l’aeroport ens perjudica”, i per això és necessari que el Comú adopti una posició clara al respecte.

Preocupació pels comptes comunals

D’altra banda, la sessió del Consell de Comú ha aprovat la liquidació pressupostària. Els consellers de PS+Independents han exposat la seva preocupació pel fet que es tanqui l’exercici amb 3,2 milions d’euros de dèficit, malgrat que s’hagi executat el 50% de la inversió pressupostada.

Per al conseller socialdemòcrata David Rios, aquestes dades són preocupants, “no tant pel 2020 com pel 2021”, ja que vénen a confirmar que el pressupost per a l’exercici actual és “poc realista”. En aquest punt, el líder dels socialdemòcrates encampadans ha advertit que en l’àmbit d’ingressos, aquest 2021 “serà pitjor”.

Així mateix, Rios ha posat l’accent en l’augment de la despesa de personal de relació especial previst i la disminució del pressupost per a ajuts socials, manifestant que “són indicadors d’on es posen els esforços”.

Malgrat tot, els socialdemòcrates han donat un “vot de confiança” a la majoria i s’han abstingut en la votació dels comptes comunals tenint en compte les dificultats derivades de la pandèmia i la “motxilla heretada” del mandat anterior.