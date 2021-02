El comú d’Encamp i l’ambaixada de França estrenen “Les signes aussi s’ennuient le dimanche”

Pel que fa al títol de l’obra, intenta plasmar l’avorriment que pateix molta gent els diumenges a la tarda, de la mateixa manera que també ho tenen els simis. En l’obra s’explica una llegenda d’indonèsia que diu que els simis fa temps parlaven i van decidir callar per sempre. Tal com ha explicat Rascagnères durant la presentació, l’obra està fonamentada amb els estudis del paleontòleg francès Yves Coppens, qui s’ha dedicat des de molt jove “a la història de la humanitat”.

Principalment, la representació està basada en dos actors en un zoo. Per una banda, l’actor francès, Jean Lous Cassarino, interpretarà el paper d’un apassionat dels simis, i per una altra banda, l’actriu Micky Sebastian, farà el paper d’una científica. Entre els dos, hi haurà un debat “sobre la història de la humanitat amb un to humorístic“, amb la sorpresa d’un tercer personatge que apareixerà en escena.

Quant a les entrades, tindran un cost de 20 euros, de 10 amb el carnet jove i de 5 pels escolars i es podran adquirir a les webs comuencamp.ad i ad.ambafrance.org. L’aforament serà limitat per la pandèmia i tan sols hi haurà 140 localitats disponibles.

Durant la presentació, l’ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet, ha agraït la cooperació amb el comú d’Encamp per poder portar l’obra i ha assegurat que continuaran treballant per apropar la cultura francesa al Principat, la qual s’ha vist aturada per la pandèmia i el confinament, que impedia el moviment dels actors. De fet, ha indicat que l’obra tracta la relació de l’home amb l’espai, la qual es pot lligar amb la pandèmia. En la mateixa línia, Rascagères ha manifestat que des que van entrar al comú, tenien la intenció d’establir una estreta col·laboració amb l’ambaixada francesa, ja que fins al moment era “informal”. Un dels motius, era la manca d’espai per poder fer les obres a Encamp, les quals sempre s’acostumaven a fer a Sant Julià de Lòria o a Andorra la Vella.

D’altra banda, l’ambaixador també ha confirmat que durant la primavera se seguirà apostant per portar la cultura francesa al Principat, i ha recordat que a França, tots els teatres, sales culturals i museus, continuen tancats per la pandèmia. A més, Tribolet ha avançat que de cara a la tardor s’intentarà tornar a portar l’obra de teatre ‘Intra Muros’, d’Alexis Michalik, que s’havia d’haver representat aquest passat any i que no va ser possible per la Covid-19.