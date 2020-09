El Comú d’Encamp estableix de 9h a 15h l’horari d’atenció al públic fins a nou avís degut a la Covid-19

L’horari d’atenció al públic es concentra de 9 h a 15 h tant a les oficines del Comú a Encamp com a les oficines del Pas de la Casa. Aquest horari serà vigent a partir de demà 22 de setembre i fins a nou avís.

El Comú d’Encamp recorda que té habilitats tràmits per a realitzar-los telemàticament a través de la seu electrònica al web del Comú que permet la tramitació 24 hores al dia. L’atenció telefònica serà també de 9 h a 15 h.

El Comú està treballant en els protocols de funcionament per adaptar-se a la situació actual per evitar al màxim possible que la prestació dels serveis públics es vegi afectada. El Comú agraeix a la ciutadania la col·laboració i comprensió davant aquestes mesures.