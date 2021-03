El Comú d’Encamp dota d’armilles de protecció als agents de circulació

Una part dels agents de circulació de la parròquia d’Encamp ja van uniformats amb les armilles de protecció reglamentàries des d’aquest passat mes de gener, i la resta hi aniran abans de l’estiu, ja que en unes setmanes començarà la licitació del contracte de subministrament per dotar a la totalitat dels agents de circulació de la parròquia d’aquest equipament de protecció individual, que tot i no ser obligatori a nivell normatiu, si ho serà a nivell de protocol intern del Comú d’Encamp.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha explicat que “aquesta era una petició dels agents de circulació a la qual hem donat resposta” i a més a més “creiem que era una reivindicació justificada ja que cal protegir als treballadors comunals, i especialment, els que desenvolupen funcions de més proximitat amb la ciutadania”.

Les primeres 20 armilles, que es varen comprar al setembre per un import de 13.700 euros a l’empresa DIPSA SL, guanyadora del concurs, han estat destinades als agents de circulació del Pas de la Casa, que ja les utilitzen des del passat mes de gener. A partir d’aquest mes de març, s’iniciarà un segon concurs per comprar la segona remesa d’armilles per arribar a dotar a la totalitat dels agents de circulació abans de l’estiu.