El Comú d’Encamp denunciarà als incívics que han pintat mobiliari urbà i parets d’edificis aquesta nit de diumenge al centre d’Encamp. Des de primera hora del matí els agents de circulació han iniciat el procediment per obtenir el màxim d’imatges de les càmeres de seguretat disponibles per a poder identificar als infractors i emprendre les accions policials i judicials perquè els incívics paguin els costos de neteja i reposició dels desperfectes ocasionats en bancs, parades d’autobús, quadres elèctrics, senyals de trànsit, retolació urbana, monuments i parets d’edificis privats al centre d’Encamp.

El Comú iniciarà els treballs de neteja i repintat i recomana als propietaris que han sofert pintades en els seus edificis que interposin les denuncies corresponents en relació als seus edificis privats.

El Comú d’Encamp ha lamentat aquestes accions que suposen una despesa innecessària de les arques públiques, un esforç extraordinari als equips de neteja i manteniment comunals, una molèstia als veïns i veïnes i un deteriorament i mala imatge de l’espai públic.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha estat contundent “no permetrem que l’incivisme quedi impune a la nostra parròquia” i per això ha explicat que des de primera hora d’avui diumenge “ens hem posat a treballar per reparar els danys, demà s’iniciarà la neteja i sobretot identificar els incívics perquè paguin els desperfectes“.