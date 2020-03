El Comú d’Encamp està repartint a domicili els àpats per a la gent gran, que habitualment acudien al menjador del Casal del Poble i ara està tancat des del passat 13 de març com a mesura per evitar el contagi del coronavirus. Habitualment hi ha al voltant d’uns 15-20 usuaris al menjador i ara han demanat el servei a domicili 9 persones. Els àpats els prepara la mateixa empresa que proveeix al menjador social i són repartits pels agents de circulació del Comú a cada domicili.

Des del Comú s’informa que les persones grans i amb dificultats que vulguin informar-se sobre aquest servei poden posar-se en contacte amb el Departament de Cultura i Afers Socials del Comú trucant al telèfon habilitat 323 620 des de les 9h del matí fins a les 17h de la tarda.

Des del primer dia de confinament, amb l’obligatorietat de tancament del Casal del Poble i de l’Edifici de la Valireta, el Comú està realitzant un seguiment telefònic actiu a tots els padrins que es té constància que estant sols i amb situació de vulnerabilitat per assegurar que tenen totes les necessitats cobertes. El seguiment al col·lectiu de gent gran s’està fent de forma coordinada amb el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).

Des del Comú s’està gestionant la compra d’aliments o la recollida de medicació, de totes les persones que ho han sol·licitat i que no tenen xarxa de suport familiar. Aquesta assistència es realitza conjuntament amb els voluntaris de Creu Roja. Des del Comú es recorda a tothom que si es detecta algun veí o veïna amb alguna dificultat es posin en contacte amb el Comú a través del telèfon 323 620.

Des de la Corporació es realitzaran durant els pròxims dies, trucades de seguiment a persones majors de 65 anys per assegurar el benestar i identificar si hi ha alguna necessitat a cobrir.

Pel que fa a altres mesures per a la gent gran, els agents de circulació estan col·laborant amb els establiments d’alimentació, per assegurar que la primera hora del matí d’obertura dels establiments estigui reservada, abans d’obrir al públic en general, als col·lectius més vulnerables, com embarassades, persones amb mobilitat reduïda, i també gent gran, tot i que es recomana que surtin de casa només si és indispensable.

Pel que fa a les mascaretes de roba confeccionades pels voluntaris s’està fent el repartiment a les persones que ho han sol·licitat, que són al voltant d’un centenar, siguin per gent gran o siguin per persones immune deprimides.

Des del Comú es recorda que tothom que vulgui donar-se d’alta com a voluntari per a la confecció de les mascaretes o fer una donació de material necessari, es pot posar en contacte amb el Comú a través del telèfon +376 323 620 de 9h a 17h de la tarda, o bé al web www.voluntariscovid19andorra.com/mascaretes/

Laura Mas, Cònsol Major d’Encamp ha volgut agrair en nom del Comú l’esforç que tots els treballadors comunals estan fent aquests dies en la situació d’emergència que vivim. Un agraïment que ha volgut fer extensiu a tots els ciutadans i ciutadanes per la seva col·laboració, i a les persones, institucions, entitats i organitzacions del país que treballen per prevenir i combatre els efectes del COVID-19. Així mateix, expressar el condol, en nom del Comú a les famílies i amics que han patit la pèrdua d’una persona estimada en les darreres hores per culpa de l’epidèmia.