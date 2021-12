El comú d’Encamp atén 364 ciutadans en un any a través del WhatsApp comunal

El comú d’Encamp ha atès, en un any, 364 ciutadans a través del WhatsApp comunal que es va posar en funcionament el desembre de 2020. Durant aquest període, s’han rebut aproximadament 450 missatges.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères ha fet un balanç molt positiu de la implementació d’aquest nou canal, àmpliament utilitzat per la ciutadania en totes les franges d’edat, i ha remarcat que “seguirem facilitant l’existència d’aquests canals de comunicació, perquè la ciutadania tingui espais de participació on traslladar les seves inquietuds i propostes”.

El canal, amb el número +376 653 200, es va obrir amb una doble intenció: per una banda, que els ciutadans poguessin fer arribar al comú suggeriments, incidències (tant en missatges escrits com a través de fotografies) o, fins i tot, que poguessin informar-se d’una manera directa d’esdeveniments o altres informacions comunals, així com realitzar algunes inscripcions o reserves de places. D’altra banda, també es va posar en marxa perquè els ciutadans rebessin informació del comú, com esdeveniments o informacions rellevants que poguessin ser d’interès per a la ciutadania.

Pel que fa al motiu dels missatges rebuts durant aquest any, la majoria han anat destinats als departaments d’Higiene, Medi Ambient i Agricultura (34%), al d’Administració i Reactivació Econòmica (30%) i al d’Infraestructures i Manteniment (12%). D’altra banda, les comunicacions destinades als departaments de Circulació i Atenció Ciutadana, de Cultura i Afers Socials, d’Esports, Infància i Joventut o consultes relacionades amb el cens de població han suposat un 19%. La resta, un 5%, corresponen a missatges enviats a la resta de Departaments del Comú, mostrant així que les consultes han estat molt variades i han permès resoldre incidències i dubtes en molts àmbits.

En relació amb el contingut específic de les comunicacions rebudes, els temes més recurrents han sigut: reforç de neteja, la recollida d’andròmines, abonaments d’aparcaments, entrades i desenvolupament d’espectacles, certificats de residència i informació sobre la COVID-19. Altres temes que també s’han consultat, però en menys incidència, han sigut: parades d’autobusos, concurs floral, vehicles mal estacionats, incidències als pipicans, colònies escolars, demandes de cita prèvia i treta de neu, entre d’altres.

Vista la resposta ciutadana i l’avenç comunicatiu que ha suposat el servei de WhatsApp, aquest continuarà actiu de cara al pròxim any 2022. L’horari d’atenció serà el mateix que fins ara, de dilluns a divendres de 9 h a 17 h.