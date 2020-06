El Comú d’Encamp agraeix als temporers el gest d’agraïment pel suport prestat des de la corporació

El Comú d’Encamp vol agrair públicament als temporers que aquest dimecres s’han dirigit a les dependències comunals per agrair el suport i l’ajuda rebuda per part del Comú i dels seus treballadors durant la pandèmia.

Un dels representants dels temporers ha fet entrega d’un document, per simbolitzar l’agraïment pel suport rebut, a les treballadores socials del Comú amb la voluntat que el fessin extensiu a tots els serveis que els han prestat algun tipus d’ajut durant la pandèmia. Els temporers han volgut manifestar amb aquest gest el reconeixement a l’ajuda, l’esforç i la col·laboració que han rebut durant la pandèmia per la COVID-19 per part del Comú i dels seus treballadors.

Laura Mas, cònsol major d’Encamp, ha expressat “en nom del Comú i de tots els seus treballadors i treballadores volem agrair públicament als temporers aquest gest” i alhora ha manifestat que aquest agraïment “s’ha de fer extensiu als establiments hotelers que han seguit prestant allotjament i manutenció als treballadors temporers gratuïtament durant la pandèmia, a Càritas i Creu Roja, a la resta de comuns, al Govern d’Andorra i a la resta d’institucions i particulars que han actuat amb solidaritat durant aquesta crisi sense precedents”.