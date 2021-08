El Comú de Sant Julià de Lòria tramita el certificat de signatura electrònica

Des d’avui, tothom que ho desitgi pot demanar el certificat de signatura electrònica al servei de Tràmits situat a l’edifici El Molí.

S’ha de sol·licitar presencialment de dilluns a divendres de les 8 h a les 14:30 h i és imprescindible portar el passaport de DNI.

La identificació electrònica permet autenticar i signar documents digitalment i és necessària per a utilitzar l’aplicació AndorraSalut on hi haurà el nostre Certificat Digital Covid.

L’aplicació AndorraSalut digitalitza la relació del pacient amb el sistema de salut, facilitant els tràmits i agilitzant-ne els processos. L’aplicació anirà ampliant les seves funcionalitats progressivament, facilitant els usuaris la gestió de la seva informació sanitària.