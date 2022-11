El Comú de la Massana tanca l’abocador de runes i la situació de la construcció es complica

El Comú de la Massana ha tancat l’abocador de Beixalís, tal i com ja es preveia des de fa un temps. Segons l’informe tècnic de balanç de la situació, encara quedaria lliure un espai que el comú massanenc es reserva per a les terres derivades de les obres públiques previstes pel pròxim any.

“Tenim una obra molt rellevant, la nova carretera de desviació de la Massana, i és important disposar d’un abocador proper”, ha assegurat la cònsol menor, Eva Sansa. L’abocador ja està tancat i només s’obrirà puntualment per a realitzar els darrers abocaments procedents de les obres del Comú de la Massana.

Sansa recorda que l’abocador de Beixalís ha estat en funcionament durant quinze, anys de forma ininterrompuda, al servei de totes les empreses del país. Anteriorment, la Massana també donava servei a les constructores, amb l’abocador de Comallemple.

“Considerem que la Massana ja ha fet molts esforços durant els darrers vint anys, obrint i mantenint dos abocadors de lliure accés per a totes les empreses del país”, ha afirmat Sansa.

El Comú de la Massana ja va informar sobre el tancament de l’abocador de Beixalís durant la reunió de cònsols del 8 de juliol del 2021.

Aquesta mesura condicionarà les construccions ja existents al Principat i d’altres que ja hi havia planificades. Aquest fet, molt possiblement, obligarà a cercar solucions d’urgència.