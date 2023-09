El Comú de la Massana cedeix el camp de tir a la FAT

Olga Molné i Marc Otero (Comú de la Massana)

El camp de tir del Pla de Borràs, situat al terme de Pal, serà gestionat per la Federació Andorrana de Tir (FAT). La cònsol major de la Massana, Olga Molné, i el president de la FAT, Marc Otero, han signat el conveni de cessió d’aquest espai. “Considero que aquest acord és molt positiu ja que es podrà reobrir de nou aquesta zona esportiva, amb totes les mesures de seguretat per a les persones i també de protecció a nivell mediambiental”, ha afirmat Molné. La cònsol major ha remarcat que a canvi d’aquesta cessió gratuïta la Federació es compromet a col·laborar amb les comissions de festes per a poder organitzar tirades durant la Festa Major i el Roser, una activitat molt popular a la Massana.

Per la seva banda, Otero s’ha mostrat molt satisfet amb aquest acord, ja que “disposarem d’un lloc on podrem desenvolupar la modalitat de tir al plat per a entrenar de cara als Jocs dels Petits Estats 2025, que es faran a Andorra. D’aquesta manera, els tiradors no s’hauran de desplaçar fora d’Andorra per a fer els seus entrenaments”.

La Federació preveu començar a utilitzar les instal·lacions, de 14.885 m2, de cara a la primavera, un cop hagi marxat la neu.