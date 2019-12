Canillo ja té nova corporació que liderarà casa comuna els pròxims quatre anys. Francesc Camp vol donar continuïtat al projecte demòcrata encetat fa vuit anys amb la mirada posada en la sostenibilitat i el turisme, mentre que des de l’oposició asseguren que defensaran els punts del seu programa amb l’objectiu d’aproximar el comú a la ciutadania. Les dues parts han coincidit en la importància d’arribar a un acord per renovar el contracte del Palau de Gel.

Amb una sala de consell plena de gom a gom, els deu consellers elegits el passat 15 de desembre a les eleccions comunals han pres possessió dels seus càrrecs per al mandat de casa comuna de Canillo dels pròxims quatre anys. A la majoria repeteixen Cerni Pol, Rafel Casal i Marc Casal que ha jurat com a cònsol menor. Miquel Casal i Begoña Rubio seran els consellers major i menor respectivament. El nou cònsol major, Francesc Camp, ha agraït la feina feta per la corporació liderada per Josep Mandicó. Assegura que la sostenibilitat serà clau per als pròxims quatre anys i que engegaran polítiques que buscaran l’equilibri entre els ciutadans i els turistes.