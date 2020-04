El comú d’Andorra la Vella telefona als ciutadans per assignar-los cita per als tests d’immunitat

Aquest dilluns, 4 de maig, comencen els estudis d’anticossos que permetran conèixer el grau d’immunització de la població a la COVID-19. El Comú d’Andorra la Vella ha començat ja a contactar telefònicament amb els ciutadans de la parròquia que s’han inscrit per sotmetre’s a la prova per concertar els dies i les hores per fer-les (cal recordar que es faran dos tests). Durant els propers, dies, doncs, les 18.000 persones que de manera voluntària participaran en els exàmens rebran una trucada del Comú en què se’ls detallarà com han de procedir.

Totes les persones que viuen a la mateixa llar i que s’han inscrit per dur a terme els tests han d’acudir el dia i hora indicats junts amb el mateix vehicle. És obligatori, a més, que portin la mascareta posada i que presentin el carnet de la CASS.

La majoria dels Stop Lab (punts de test) d’Andorra la Vella, 14, s’han habilitat a les plantes 5a i 4a de l’aparcament Centre Ciutat. S’hi ha d’accedir per l’entrada de la plaça de Rebés i a través de l’avinguda Príncep Benlloch. Per tant, les persones que facin la prova en vehicle han d’anar al pàrquing des de l’Stela i en direcció al Comú d’Andorra la Vella.

Les persones que s’han inscrit per sotmetre’s al test a peu han d’acudir al vestíbul del Centre de Congressos (en el cas de ser residents a Andorra la Vella) o a la caserna de Bombers (les persones de Santa Coloma), tal com se’ls indicarà en cada cas per telèfon. També hi han d’anar plegats tots els membres del nucli familiar, amb mascareta i el carnet de la CASS.

Des del Comú es demana puntualitat per assegurar el bon funcionament de tot el procés. Cal arribar a l’Stop Lab 5 minuts abans de la cita, ni abans ni després, per evitar col·lapsar el trànsit de la zona.

El dispositiu mobilitza un centenar de treballadors del Comú que duran a terme la recepció, control i suport dels sanitaris. Aquest migdia han participat al Centre de Congressos en una reunió en la qual s’ha detallat l’operatiu. Demà al matí aquest cos de treballadors se sotmetrà a Escaldes-Engordany al test d’immunitat a la COVID-19 abans d’iniciar les seves tasques. L’operatiu es completa amb el desplegament d’un dispositiu d’una trentena d’agents de circulació.

El Comú d’Andorra la Vella engega avui una campanya de comunicació per facilitar aquesta informació als ciutadans que, en primer terme, reben per part dels operadors telefònics que assignen els dies i les hores per la realització dels tests d’immunitat. Alhora, s’ha editat un fulletó que es distribuirà a partir d’avui a les bústies dels domicilis de la parròquia, i s’ha produït un vídeo disponible al web del Comú i que es començarà a difondre per les xarxes socials.