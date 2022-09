El Comú d’Andorra la Vella impulsa una formació per a organitzar esdeveniments esportius sostenibles

El Comú d’Andorra la Vella impulsa una formació adreçada a les entitats esportives per a organitzar esdeveniments sostenibles. La proposta s’adreça als clubs i associacions de la parròquia, especialment de l’àmbit esportiu, i es completarà amb l’edició d’una guia de consells per a donar eines útils a l’hora de muntar activitats col·lectives i minimitzar l’impacte que suposen per al medi ambient. La formació tindrà lloc aquest divendres i dissabte.

La formació, que s’impartirà a càrrec de l’empresa Win and green, tractarà qüestions com les maneres de generar el mínim de residus quan es desenvolupa un esdeveniment i conèixer l’impacte ambiental que té i l’ús correcte dels recursos hídrics. Tot plegat, amb l’objectiu d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i generar una cultura verda entre les entitats.

Una vintena de persones, representants d’entitats esportives i també tècnics del Comú, participarà en les dues jornades de formació. El curs es completarà, a més, amb l’edició d’una guia de consells pràctics sostenibles que es posarà a disposició de les associacions i col·lectius que organitzin activitats.