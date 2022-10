El Comú d’Andorra la Vella implanta un projecte per a aprofitar al màxim els recursos hídrics

El Comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa un projecte per a millorar l’eficiència de la xarxa d’aigua potable amb l’objectiu d’aprofitar al màxim els recursos hídrics de la parròquia. Per a fer-ho possible, es treballa en dues línies: la primera, fent recerca activa per a reduir les pèrdues d’aigua que es produeixen de manera habitual i derivades del propi funcionament de les canonades de distribució; i la segona, invertint per a digitalitzar la gestió del cicle d’aigua de la parròquia.

El cònsol menor i conseller de Serveis públics, David Astrié, ha explicat que amb aquesta iniciativa el Comú s’ha volgut avançar amb accions i mesures en favor de la sostenibilitat per a millorar el rendiment de la xarxa. “Abans d’anar a buscar altres captacions i recursos hídrics, cal fer un bon manteniment del que tenim sota terra”, hi ha afegit.

Amb la campanya de recerca de fuites un operari inspecciona amb maquinària específica amb ultrasons la totalitat de la xarxa de la parròquia, de prop de 50 quilòmetres d’extensió, per a mirar de localitzar fuites i reparar-les si és necessari. Aquestes accions, que es duen a terme des del mes de maig, han permès millorar 20 punts percentuals i optimitzar la xarxa fins al 80%. En aquest sentit, David Astrié ha detallat que en una primera tongada de detecció de fuites s’han pogut eliminar pèrdues d’aigua equivalents al consum de 8.000 llars.

Les pèrdues d’aigua que es produeixen a la xarxa, tal com ha explicat el cònsol menor al carrer Ciutat de Valls on s’actuava avui dimecres, en el marc de la campanya d’inspecció, no són fruit d’un mal estat general de les instal·lacions, sinó que entren dins de la normalitat del funcionament, ja que condueixen l’aigua a pressions molt altes. També hi influeixen altres elements, com per exemple unions de trams de tubs o les càrregues de trànsit a les carreteres.

En paral·lel, s’ha començat a treballar en la digitalització del cicle de l’aigua per a incorporar les noves tecnologies en la gestió de l’aigua i, en definitiva, optimitzar el servei. El projecte també permetrà disposar de les dades en temps real de la xarxa d’aigua potable i poder actuar de manera immediata en situacions de resolució urgent, com per exemple una fuita, així com planificar manteniments i preveure actuacions de millora .

Per a fer possible aquesta digitalització és indispensable sectoritzar la xarxa, i per tant, dividir-la en diferents parts. A cada sector s’instal·larà un comptador, de manera que els serveis d’aigua del Comú podran detectar el sector concret on hi ha incidències.

El projecte de millora de l’eficiència de la xarxa tindrà una durada estimada de dos anys i un pressupost total estimatiu de 600.000 euros per any.

Aquestes mesures se sumen a d’altres fetes en els darrers anys, com la implantació arreu de la parròquia d’un sistema automàtic de lectura dels comptadors d’aigua (se n’han col·locat 1.600) que permet estalviar en el consum d’aigua.